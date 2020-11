Verletzte per Notarzthubschrauber abtransportiert

Eine 36-Jährige ist am Sonntagnachmittag beim Klettern an den sogenannten Prossetwänden in der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) rund vier Meter abgestürzt. Die Frau war Polizeiangaben zufolge von ihrem gleichaltrigen Seilpartner erstversorgt worden. Im Anschluss wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.