36-Jähriger fiel in Tirol vier Meter von Leiter - schwer verletzt

Hatte Gleichgewicht verloren

Ein 36-Jähriger ist Freitagfrüh in Hall in Tirol bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Mann stand mit einem Arbeitskollegen bei einer Tiefgaragenzufahrt auf einer Leiter, um eine neue Feder mit einer Spannstange einzuhängen, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und auf die schräg abfallende Einfahrt stürzte. Zuvor hatten die beiden an der Stange gezogen, woraufhin die Feder plötzlich zurückschnellte und der 36-Jährige aus dem Gleichgewicht geriet.

Der Mann wurde laut Exekutive schwer am Bein verletzt. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.