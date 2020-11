36-Jähriger nach Ladendiebstählen in Vorarlberg festgenommen

Bei mindestens neun Diebstählen vierstellige Schadenssumme verursacht

Ein 36 Jahre alter Mann, dem mindestens neun Ladendiebstähle und ein versuchter Einbruchsdiebstahl zur Last gelegt werden, ist am Sonntag in Hohenems festgenommen worden. Die Schadenssumme aus den Ladendiebstählen liege im vierstelligen Bereich, berichtete die Polizei. Der Rumäne unsteten Aufenthalts hatte laut Exekutive bei den Taten auch verschiedene Mittäter.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen 7. und 20. November in Hohenems und Bregenz aus Interspar-, Lidl- und Hervis-Filialen gestohlen zu haben. Beim Versuch, in einen Lidl in Bregenz einzubrechen, wurde er am 14. November auf frischer Tat ertappt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung sowie umfangreichen Erhebungen wurde er am Sonntag festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.