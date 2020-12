37-Jähriger in Wien von Bekanntem mit Messer attackiert

Mann kam mit Verletzungen am Oberkörper in eine Polizeiinspektion

Ein 37-Jähriger ist Dienstagnacht gegen 2.30 Uhr mit Verletzungen am Oberkörper in eine Polizeiinspektion in Wien-Ottakring gekommen. Er gab gegenüber den Beamten an, von einem 29-jährigen Bekannten kurz zuvor mit einem Messer attackiert worden zu sein. Die Uniformierten leisteten Erste Hilfe und verständigen die Berufsrettung.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige sei namentlich bekannt, die Hintergründe noch nicht, berichtete die Polizei. Das Landeskriminalamt (Außenstelle West) übernahm die Ermittlungen.