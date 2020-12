Hatte Drogen dabei und er wurde gesucht

In einer Covid-Quarantänestation in Wien-Favoriten, wo unterstandslose Infizierte untergebracht werden, ist ein 37-Jähriger am Sonntag mit Suchtgift erwischt worden. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass gegen den Österreicher wegen anderer Delikte eine Festnahmeanordnung bestand. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Montag.