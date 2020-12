Wurde unter Baum eingeklemmt

Ein 38-jähriger Mann ist am Dienstag in Oberlienz in Osttirol bei Holzarbeiten schwer verletzt worden. Der Mann kletterte auf einen Baum, um ein Stahlseil einer Holzseilbahn in einen sogenannten Sattel einzuhängen. Der Baum stürzte aber plötzlich um und der 38-Jährige konnte nicht mehr abspringen. Er wurde schließlich von dem Baum eingeklemmt, berichtete die Polizei. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen.