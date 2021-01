Von Baum am Bein getroffen

Bei Waldarbeiten in Zwettl ist am Wochenende ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Er war von einem umgeschnittenen Baum am Bein getroffen worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Das Opfer wurde in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Der 38-Jährige hatte am Samstag mit seinem Bruder und seiner Mutter gearbeitet, als es in den Mittagsstunden zu dem Unfall kam.