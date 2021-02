38-Jähriger drohte in Wiener Schnellbahn mit Sprengstoff

Schwerbetrunkener festgenommen - Scherz: Mit "Rucksack-Dynamit" soll Hochprozentiges gemeint gewesen sein

Weil ein 38-Jähriger am Sonntagvormittag im Vollrausch in einer Wiener Schnellbahn mit Sprengstoff gedroht hatte, ist er festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Marco Jammer hatte er kurz nach 11.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Handelskai in der Brigittenau bei einer Kontrolle durch eine 21-jährige ÖBB-Angestellte keinen Fahrschein vorgewiesen, aber die Worte "Rucksack-Dynamit" in den Mund genommen. Die junge Frau rief daraufhin die Polizei.

Der Zug blieb im Bahnhof stehen, die Exekutive nahm den polnischen Staatsbürger fest. Ein Alkoholtest war nicht möglich, ob der augenscheinlichen Betrunkenheit aber auch nicht mehr notwendig. Dynamit hatte er nicht in seinem Rucksack, aber eine halb volle Flasche. Er gab an, er habe das auch nur im Scherz gesagt. Mit "Dynamit" habe er vielmehr das hochprozentige Getränk in seiner Tasche gemeint. Außerdem meinte er, dass er über Nacht drei Flaschen Alkohol konsumiert habe. Der 38-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt