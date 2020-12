38-Jähriger nach geschlechtlicher Nötigung in Innsbruck ausgeforscht

Verdächtiger zeigte sich nicht geständig - DNA-Spuren führten zu weiterem Opfer

Nachdem eine Frau bereits Anfang Juli in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt von einem unbekannten Mann geschlechtlich genötigt worden war, hat nun ein 38-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger ausgeforscht werden können. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme jedoch nicht geständig, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Durch einen DNA-Treffer habe sich aber der Verdacht ergeben, dass der Rumäne auch für eine weitere Übergriffe verantwortlich sein könnte, die sich bereits im März 2012 zugetragen hatte. Der 38-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.