39 Vietnamesen in Lkw in England erstickt: Strafmaß erwartet

Tote waren im Oktober 2019 in einem Container östlich von London entdeckt worden

Im spektakulären Fall von 39 in einem Lastwagen erstickten Migranten in England soll am Freitag das Strafmaß verkündet werden. Das Gericht in London hatte vier Männer wegen Menschenhandels und zwei von ihnen zudem des Totschlags schuldig gesprochen. Den beiden Haupttätern droht lebenslange Haft. Insgesamt sind acht Mitglieder der Bande angeklagt.

Die zum Teil noch jugendlichen Opfer, die alle aus Vietnam stammten, sollen Menschenhändlern teils Zehntausende Euro bezahlt haben, um nach Großbritannien geschleust zu werden. Die Toten waren am 23. Oktober 2019 in einem Container in Grays östlich von London entdeckt worden. Es handelte sich um 31 Männer und acht Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren.