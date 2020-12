Eine 40 Jahre alte Ungarin ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in der Steiermark in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, arbeitete sie an einer Verpackungsmaschine für Lebensmittel. Nach einer Fehlermeldung über ein blockiertes Förderband wollte sie dieses mit der Hand anstoßen, dabei geriet sie mit den Fingern zwischen zwei Förderbänder. Die Frau wurde ins Landeskrankenhaus Hartberg eingeliefert.