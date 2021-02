40-Jähriger bei Holzarbeiten in Tirol schwer verletzt

Beine von Baum eingequetscht

Ein 40-Jähriger ist Freitagvormittag bei Holzarbeiten in Pfons (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Beide Beine des Mannes wurden von einem Baum eingequetscht, den er zuvor gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Vater gefällt hatte. Der Unfall ereignete sich, nachdem die Männer die Äste des Baumes geschnitten hatten. Der 40-Jährige stand in einem kleinen Rinnsal unterhalb des Baumes, als dieser sich plötzlich drehte und in Richtung des Verletzten fiel.

Der Mann wurde gegen die Böschung gedrückt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Bruder und Vater konnten ihn unter der 30 Meter langen Lärche herausziehen und verständigten die Rettung. Er wurde schließlich mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.