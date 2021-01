42. Max Ophüls Preis: Die Gewinner 2021

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken fand heuer coronabedingt nur online statt. Insgesamt wurden seit dem 17. Jänner beim dem jungen deutschsprachigen Film gewidmeten Festival 98 Filme gezeigt, 50 davon in den vier Wettbewerbsschienen. Im Folgenden die 16 Preisträgerinnen und Preisträger, die am Samstagabend bekannt gegeben wurden.

KATEGORIE GEWINNER Bester Spielfilm "Borga", Ghana/D 2021, Regie: York-Fabian Raabe Beste Regie Arman T. Riahi für "Fuchs im Bau", A 2020 Drehbuchpreis Arman T. Riahi für "Fuchs im Bau", A 2020 Preis für den Gesellschaftlich Eugene Boateng für "Borga", Relevanten Film Ghana/D 2021 Preis der Jugendjury "Fuchs im Bau", A 2020, Regie: Arman T. Riahi Preis der ökumenischen Jury "Borga", Ghana/D 2021, Regie: York-Fabian Raabe Publikumspreis Spielfilm "Borga", Ghana/D 2021, Regie: York-Fabian Raabe Bester Schauspielnachwuchs Sara Fazilat für "Nico", D 2021, und Jonas Holdenrieder für "Trübe Wolken", D 2021 Bester Dokumentarfilm "Stollen", D 2020, Regie: Laura Reichwald Publikumspreis Dokumentarfilm "Dear Future Children", D/GB/A 2021, Regie: Franz Böhm Beste Musik in einem Dascha Dauenhauer und Alison Kuhn Dokumentarfilm für "The Case You", D 2020, Regie: Alison Kuhn Bester mittellanger Film "Tala'vision", D/Jordanien 2020, Regie: Murad Abu Eisheh Publikumspreis mittellanger Film "Tala'vision", D/Jordanien 2020, Regie: Murad Abu Eisheh Bester Kurzfilm "Fische", A 2020, Regie: Raphaela Schmid Publikumspreis Kurzfilm "Trumpet", CH 2020, Regie: Kevin Haefelin