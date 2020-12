43-Jähriger bedrohte Frau in OÖ mit Messer

Der Mann empfing die Polizei mit erhobenen Fäusten und widersetzte sich der Festnahme

Ein 43-jähriger Mann hat am Freitagabend in Enns (Bezirk Linz-Land) eine Frau in ihrer Wohnung mit einem Fleischermesser bedroht. Als die Polizei eintraf, empfing der Deutsche sie mit erhobenen Fäusten und erklärte, dass er als Offizier der deutschen Streitkräfte die Befehle erteile. Unter Anwendung von Körperkraft wurde der Mann schließlich festgenommen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

In der Wohnung der 46-jährigen Frau dürfte es am Abend nach einem Streit zunächst zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Der Mann hat die Frau daraufhin mit dem Tod bedroht und ihr das Messer vorgehalten. Ein Zeuge verständigte um 18.40 die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der 43-Jährige äußerst aggressiv. Er sagte den Beamten, dass er als Offizier Respekt verdiene und seine Verhaftung nicht möglich sei, da die Polizei keine Chance gegen ihn habe. Er zog sein T-Shirt aus und posierte in Kampfstellung.

Auch nach der Festnahme war der merklich alkoholisierte Mann nicht zu beruhigen. Im Haftraum trat und schlug er gegen die Gitterstäbe. Erst in den Nachtstunden hörte er auf. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.