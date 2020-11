43-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

Stürzte von Leiter rund dreieinhalb Meter auf Schotterboden

Ein 43-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Breitenbach in Tirol (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit Elektroarbeiten an seinem Rohbau beschäftigt, als er aus bisher unbekannter Ursache rund dreieinhalb Meter von einer Leiter auf den Schotterboden stürzte.

Der 43-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich beider Sprunggelenke zu. Er konnte die Rettungskette selbstständig in Gang setzen. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.