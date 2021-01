Ein 44-jähriger Bosnier ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte er von einer Lkw-Fahrerkabine auf den dahinter angebrachten Ladekran steigen. Das misslang, er stürzte eineinhalb Meter zu Boden. Nach der Erstversorgung wurde der Mann per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.