45-Jährige bei Rodelunfall in Tirol schwer verletzt

Geriet mit Fuß zwischen Rodel und Bande

Eine 45-jährige Frau hat sich Dienstagabend beim Rodeln in Jenbach (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau rodelte gemeinsam mit ihrem 44-jährigen Ehemann auf einer Bahn talwärts, wobei sie es nicht mehr schafften, vor einer Rechtskurve abzubremsen. Sie gerieten immer weiter nach links in Richtung einer Bande, die am Rand der Rodelbahn angebracht ist. Dabei kam der Fuß der 45-Jährigen zwischen Rodel und Bande, berichtete die Polizei.

Ihr linkes Bein wurde bei dem Unfall verdreht. Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit der Rettung ins Bezikskrankenhaus Schwaz gebracht.