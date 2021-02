45-jährige St. Pöltnerin seit mehr als drei Monaten abgängig

Polizei bittet um Hinweise

In St. Pölten gilt eine 45-Jährige seit mehr als drei Monaten als abgängig. Manuela L. hatte sich zuletzt am 21. November des vergangenen Jahres an ihrer Wohnadresse aufgehalten. Die Frau ist nach Polizeiangaben vom Freitag etwa 1,60 Meter groß, rund 60 Kilogramm schwer und hat blonde Haare.

Als besonderes Merkmal hat die Vermisste am Kinn ein sogenanntes Lipom, also ein Fettgeschwulst. Hinweise werden vom Stadtpolizeikommando St. Pölten (Tel. 059133-35-333) oder Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) entgegengenommen.