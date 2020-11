45-Jähriger bei Mountainbikeunfall in Tirol schwer verletzt

Mit Rettung ins Krankenhaus eingeliefert

Ein 45-jähriger Mountainbiker hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in Stans in Tirol (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf einem Forstweg im Bereich der sogenannten Wolfsklamm talwärts gefahren, als er in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz kam.

Der 45-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.