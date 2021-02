45 Kandidaten buhlen um Posten in libyscher Übergangsregierung

Am 24. Dezember soll eine Parlamentswahl stattfinden

In der Schweiz hat der Prozess zur Wahl einer Übergangsregierung für das Bürgerkriegsland Libyen begonnen. UN-Vermittlerin Stephanie Williams rief die Mitglieder des mit der Wahl beauftragten Dialogforums beim Auftakt am Montag auf, diejenigen zu wählen, die das Wohl des libyschen Volkes über Eigeninteressen stellen. Es sei ermutigend, dass sich so viele Kandidaten um die vier Positionen bewerben, insgesamt 45.

"So ein Wettbewerb ist nur möglich, wenn die Waffen schweigen", sagte sie. Am 24. Dezember soll eine Parlamentswahl stattfinden. "Dieses Versprechen muss eingehalten werden, koste es was es wolle", mahnte die US-Diplomatin.

In Libyen war nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Dabei kämpft die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarraj mit Sitz in Tripolis gegen die Truppen von General Khalifa Haftars, der vom Parlament in Ostlibyen unterstützt wird. Im Oktober 2020 hatten sich die verfeindeten Seiten auf eine Waffenruhe geeinigt.

Die Vereinten Nationen haben die 75 Mitglieder des Dialogforums für das Wahlprozedere in die Schweiz eingeladen. Darin sind Vertreter aller Seiten des Konflikts und der Zivilgesellschaft. Sie wollen einen dreiköpfigen Präsidialrat sowie einen Ministerpräsidenten wählen. Das Ergebnis wird am Freitag erwartet.

Unter den Kandidaten sind unter anderem Innenminister Fathi Bashagha sowie Agila Saleh, Vorsitzender des Parlaments in Ostlibyen. Alle Kandidaten haben sich verpflichtet, bei der Wahl im Dezember nicht anzutreten. Sie wollten dem Dialogforum in den kommenden Tagen ihre Pläne zur Festigung der Waffenruhe und für Reformen vorstellen.