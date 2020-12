Dürfte sich bei Sturz verletzt haben

Ein 46-jähriger Arbeiter ist Montagnachmittag in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) in einem Appartementhaus mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann gestürzt war und sich dabei am Kopf verletzt hatte - weitere Ermittlungen sollen aber noch erfolgen. Er führte zuvor Arbeiten an einer elektrischen Anlage durch. Der 46-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.