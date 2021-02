47-jähriger Arbeiter stürzte in Vorarlberg von Dach - schwer verletzt

Fiel aus drei Meter Höhe auf eine Eisenstiege

Ein 47-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Dornbirn rücklings aus drei Meter Höhe abgestürzt. Er bediente einen Abrisskran mit Funkfernbedienung, machte dabei einen Schritt nach hinten und trat ins Leere, informierte die Polizei. Der Mann traf auf einer Eisenstiege auf und zog sich dabei schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Er wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr beim Abriss eines Dachstuhls. Um einen besseren Überblick zu haben, begab sich der Mann auf das Dach des ersten Obergeschoßes. Von dort stürzte er in weiterer Folge in die Tiefe.