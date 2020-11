48-Jähriger soll Ex-Frau in Tirol mit Waffe bedroht haben

Mann wurde festgenommen

Ein 48-Jähriger soll am Mittwoch in Ellmau (Bezirk Kufstein) seine 35-jährige Ex-Frau bedroht haben. Nach Angaben der Polizei tat er dies sowohl verbal als auch "vermutlich mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe". Der Mann klopfte gegen Mittag gegen die Wohnungstür der Frau. Als sie öffnete, drängte er sie in die Wohnung und drohte ihr. Die 35-Jährige lief auf die Terrasse und schrie laut um Hilfe.

Der 48-Jährige flüchtete, wurde aber nach einer Fahndung in der Wildschönau festgenommen. Er leistete keinen Widerstand, äußerte sich aber bisher nicht über den Vorfall. Die Frau wurde nicht verletzt, sie stehe aber unter Einwirkung des Geschehenen, hieß es von der Exekutive.