49-Jährige im Waldviertel aus brennendem Tierheim gerettet

Feuer flammte in der Nacht neuerlich auf - Frau wurde ins Krankenhaus gebracht - Mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz - BILD

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neuerlicher Brand in der Nacht ---------------------------------------------------------------------

Eine 49 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag in Gastern (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel von Feuerwehrmitgliedern aus einem brennenden Tierheim gerettet worden. Die Frau wurde nach Angaben des Bezirkskommandos mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya transportiert. Im Objekt hatten sich auch zwei Kinder befunden. Sie brachten sich aber rechtzeitig in Sicherheit und blieben unverletzt.

Die Tiere wurden vorübergehend in einem benachbarten Trakt untergebracht. Sie waren nach Angaben der Helfer nicht in Gefahr. Im Einsatz standen 84 Mitglieder von sieben Feuerwehren.

In der Nacht auf Dienstag brach abermals ein Brand im Dachstuhl des Objekts aus. Die Einsatzkräfte von neun Feuerwehren öffneten die Dachhaut, um die Flammen zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten in der Früh an.