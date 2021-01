49-Jähriger bedrohte Zugbegleiter in Tirol mit Messer

Konnte Waggontür rechtzeitig schließen

Ein 49-jähriger Pole hat am Dienstag in einem Zug in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) den 52-jährigen Zugbegleiter mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtete, hatte der Zugbegleiter den Polen zuvor aus dem Zug verwiesen, da dieser weder ein gültiges Ticket noch genügend Bargeld zur Bezahlung der Strafe bei sich hatte.

Am Bahnsteig bedrohte der 49-Jährige den 52-Jährigen dann mit einem Messer, woraufhin der Zugbegleiter aber noch rechtzeitig die Waggontür schließen konnte. Der Pole wurde schließlich in einem anderen Zug in Matrei am Brenner von der Polizei vorläufig festgenommen und auf die Polizeiinspektion Steinach gebracht.