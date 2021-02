50-Jährige attackierte ihren Sohn mit Fleischerbeil und 1,82 Promille

23-Jähriger in Wien-Favoriten leicht verletzt

Sie hatte 1,82 Promille intus, ein Fleischerbeil zur Hand und einen ihr in dem Moment missliebigen Sohn. Eine 50-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten ihren 23-jährigen Sprössling attackiert und zum Glück nur leicht verletzt. Was letztlich der Grund für die Auseinandersetzung war, konnten die Ermittler bisher nicht eruieren.

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurde die Exekutive gegen 4.30 Uhr alarmiert. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der WEGA rückten aus. Der 23-Jährige wies Kratzspuren auf und lehnte eine medizinische Versorgung durch die Berufsrettung ab. Die 50-jährige deutsche Staatsbürgerin soll ihren Nachwuchs zunächst mit einer Verteilersteckdose angegriffen haben und dann zu dem Fleischerbeil gegriffen haben. Auch bedrohte sie ihn mit dem Umbringen.

Ein Alkovortest ergab den eingangs erwähnten Wert. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.