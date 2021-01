50-jährige Frau bei Pkw-Kollision in Vorarlberg verletzt

19-jähriger Unfallgegner konnte Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern

Bei einer Kollision zweier Autos in Silbertal (Bez. Bludenz) ist am Dienstag eine 50-jährige Pkw-Lenkerin verletzt worden. Ein 19-jähriger Mann fuhr auf der Silbertalstraße (L95), als die 50-Jährige in die Straße einbog und der 19-Jährige den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte. Bevor die Bergung der Frau aus ihrem Wagen möglich war, musste die Fahrzeugtüre mit einer Bergeschere geöffnet werden. Die 50-Jährige wurde ins LKH Bludenz eingeliefert.

Durch die Kollision wurde das Auto des unverletzt gebliebenen 19-Jährigen gegen einen Zaun geschleudert. Das Fahrzeug der Frau drehte sich um 90 Grad und kam auf dem Gehsteig zum Stillstand. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt.