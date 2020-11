50-Jähriger bedrohte in Wien Lebensgefährtin mit Messer

Hatte 2,3 Promille intus

Ein Beziehungsstreit und 2,3 Promille haben einem 50-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus nicht gut getan: Der Rumäne griff am Samstagabend zu einem Messer und bedrohte seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 38-Jährigen gelang glücklicherweise die Flucht über ein Fenster der Erdgeschoßwohnung.

Im Taxi alarmierte das unverletzt gebliebene Opfer die Polizei, woraufhin die Beamten dem 50-Jährigen einen Besuch in der Hütteldorfer Straße abstatteten. Er wurde widerstandslos festgenommen, zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.