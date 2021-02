500 Euro pro Kind: Lettlands Regierung beschloss Familienhilfe

Lettland stoppt Pläne zur Euro-Einführung vor 2014 Lettland hat seine ehrgeizigen Pläne zur Einführung des Euro in drei Jahren offiziell aufgegeben. Die lettische Nationalbank veröffentlichte am 9. Juli ein Statement, wonach eine Euro-Einführung angesichts der Wirtschaftsaussichten und der jüngst beschlossenen Regierungsmaßnahmen zur Budgetsanierung frühestens im Jahr 2014 in Frage kommt.