500 Jahre Luther-Bannbulle: Versöhnungsevent am 25. Juni in Rom

Ökumenischer Gottesdienst im Geist der "Offenheit für das Geschenk der Einheit"

Der Lutherische Weltbund (LWB) und der Päpstliche Einheitsrat halten im kommenden Juni in Rom einen gemeinsamen Versöhnungsgottesdienst ab, der von LWB-Generalsekretär Martin Junge und Ökumenerats-Präsident Kurienkardinal Kurt Koch geleitet wird. Das berichtet der italienische evangelische Pressedienst "riforma.it" laut Kathpress.

Der Gottesdienst am 25. Juni in Rom aus Anlass des 500. Jahrestags der Exkommunikation Martin Luthers versteht sich als Zeichen der Überwindung einer Ära des Konflikts, wie riforma.it" schreibt.

Am 3. Jänner 1521 verkündete Papst Leo X. die Bulle "Decet Romanum Pontificem", die die Schriften und Ideen des deutschen Augustinermönchs verbot. Damit verbunden war die Exkommunikation Marin Luthers. Am 15. Juni des Jahres davor hatte derselbe Papst - geboren als Giovanni de Medici, Sohn von Lorenzo dem Prächtigen - eine andere Bulle herausgegeben ("Exsurge Domine"), in der er Luther aufforderte, seine Thesen zurückzuziehen.

Am 10. Dezember 1520, sechs Monate später, verbrannte der Reformator auf einem öffentlichen Platz in Wittenberg eine Kopie der Bulle. Drei Wochen später kam es daher zur Exkommunikation und dem faktischen Beginn des protestantischen Schismas. Im April 1521 forderte der Reichstag in Worms unter Kaiser Karl V. Luther auf, seine Lehre zurückzuziehen, doch er lehnte ab. Deshalb erfolgte die kaiserliche Verurteilung als "Feind des Christentums".

Der runde Jahrestag des Reichstags von Worms ist Anlass von mehreren größeren Veranstaltungen in Deutschland im Laufe des Jahres 2021. Es wird dabei an den ikonischen Auftritt Luthers auf dem Reichstag in der rheinland-pfälzischen Nibelungenstadt erinnert. Der Auftritt des Reformators vor dem Wormser Reichstag kulminierte in der Aussage: "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen". Die Stadt Worms und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wollen daran mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm erinnern.