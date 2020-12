"Christophorus 16" flog Opfer ins UKH Wien-Meidling

Bei Forstarbeiten in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Montagnachmittag ein 51-Jähriger im Bereich der Beine schwer verletzt worden. Der Mann war samt einem gefällten Baum, um den er eine Kette hatte spannen wollen, etwa zehn Meter in einen Graben gerutscht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Christophorus 16" flog das Opfer in das UKH Wien-Meidling.