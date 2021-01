51-Jähriger blieb nach Arbeitsunfall in Tirol bewusstlos liegen

Von Holzstück am Kopf getroffen

Ein 51-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Holzstück am Kopf getroffen worden und anschließend bewusstlos liegen geblieben. Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit Drechselarbeiten beschäftigt, als das Werkstück abriss und gegen den Kopf des 51-Jährigen geschleudert wurde.

Obwohl der Tiroler ein Gesichtsvisier samt dazugehörigen Kopfschutz trug, wurde er zu Boden geschleudert und blieb bewusstlos liegen. Durch die Wucht des Aufpralles des Holzstückes zerbrach der Kopfschutz. Die Frau des Verletzten fand ihren Mann schließlich und alarmierte die Rettungskräfte. Wie lange der Mann bewusstlos am Boden lag, war nicht klar. Der 51-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.