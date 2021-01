Ein 51 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag in Reichenfels (Bezirk Wolfsberg) bei Forstarbeiten in seinem Wald schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er einen Baum gefällt und wurde vom Stamm getroffen. Sein Schwager, ein 67 Jahre alter Steirer, rief die Rettung. Feuerwehrleute, Bergretter und Sanitäter rückten aus, der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen.