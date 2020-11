Autofahrerin kollidierte mit wendendem Lkw

Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) schwer verletzt worden. Die Lenkerin war nach Angaben der Polizei vom Freitag auf der B7 mit einem Lkw kollidiert, als dieser gewendet worden war. Die Niederösterreicherin wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B7 wurde über zwei Stunden lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.