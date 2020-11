Kam mit Wagen von leicht vereister Fahrbahn ab

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ist Samstagfrüh mit einem Firmenfahrzeug in Bad Zell gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war auf der leicht vereisten Fahrbahn in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen in den Straßengraben. Der Mühlviertler starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.