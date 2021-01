Fallender Baum erwischte den Niederösterreicher am Bein

Ein 52-Jähriger ist am Montagnachmittag in Pottendorf (Bezirk Baden) bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Ein fallender Baum hatte den Niederösterreicher am Bein getroffen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt transportiert.