52-jähriger Oberösterreicher geriet mit Auto in den Gegenverkehr

Frontalzusammenstoß - Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt - Auch 51-jähriger Lenker von zweitem Pkw verletzt

Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Donnerstagnachmittag auf der B145 im Ortsgebiet von Regau (Bezirk Vöcklabruck) in den Gegenverkehr geraten und bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 16.30 Uhr. Der 52-Jährige war mit seinem Wagen in Richtung Vöcklabruck unterwegs. Zeugen beobachteten, wie der Mann Schlangenlinien zu fahren begann und immer wieder aufs Bankett geriet.

Nach 200 Metern geriet der 52-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Pkw, dessen 51-jähriger Lenker verletzt in das LKH Vöcklabruck gebracht wurde. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in das LKH Vöcklabruck gebracht wurde.