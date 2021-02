52-Jähriger wollte im Vollrausch Frau in Wien-Neubau ausrauben

Überfallene leicht verletzt - 2,38 Promille

Ein Betrunkener wollte im Rausch am Freitagabend einer Frau in Wien-Neubau einen Trolley entreißen. Nicht zuletzt wegen der Gegenwehr der 63-Jährigen scheiterte der Versuch laut Polizeisprecherin Barbara Gass. Die Betroffene wurde dabei aber an der Hand leicht verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Überfall wurde kurz nach 20.00 Uhr am Neubaugürtel verübt. Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen fest. Was er mit dem Trolley wollte, war zunächst nicht eruierbar. Der Mann hatte 2,38 Promille Alkohol im Blut.