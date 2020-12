Bei Arbeiten an seiner Drechselmaschine hat sich ein 54-jähriger Mann im Tiroler Ort Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) am Mittwoch tödliche Verletzungen zugezogen. Da bei dem Unfall am Bauernhof keine Zeugen dabei waren, wird der genaue Hergang jetzt von der Staatsanwaltschaft ermittelt.