54-jähriger Tiroler bei Holzarbeiten am rechten Bein verletzt

Wurde mit Wucht von einem Baumwipfel getroffen

Bei Holzarbeiten in Pill (Bez. Schwaz) ist am Samstag ein 54-jähriger Mann am rechten Bein verletzt worden. Weil ein von seinem 31-jährigen Sohn gelenkter Traktor auf einer abschüssigen und feuchten Wiese abrutschte, kam Zug auf eine angehängte Fichte. Der Baum bog sich und traf mit Wucht den 54-Jährigen, informierte die Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.

Die beiden Männer zogen am Samstagnachmittag Fichten aus einem Wald. Dabei saß der 31-Jährige im Traktor und bediente die am Fahrzeug befestigte Holzwinde. Um den Winkel zwischen Zugseil und Traktor zu korrigieren, fuhr der 31-Jährige mit dem Traktor an, der jedoch ins Rutschen geriet. Dadurch wurde das Zugseil gespannt und der Wipfel der angehängten Fichte gebogen. In weiterer Folge wurde der 54-Jährige, der direkt neben dem Baum stand, am rechten Bein getroffen.