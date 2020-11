Ein 55-jähriger Mann ist am Samstag in Umhausen (Bez. Imst) beim Reinigen des Glasvordachs seiner Terrasse rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Er ging auf dem Glasvordach rückwärts und trat dabei ins Leere, informierte die Polizei. Beim Aufprall auf die Terrasse zog sich der 55-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Zams geflogen.