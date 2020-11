56-Jähriger im Bezirk Mödling von zwei Männern überfallen

Ein 56-Jähriger ist in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) von zwei Männern überfallen worden. Der Wiener war nach Polizeiangaben vom Montag mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden, in der Folge wurden ihm Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr abgenommen. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Maria Enzersdorf, eine Fahndung verlief negativ. Die Exekutive veröffentlichte nun Personenbeschreibungen sowie Phantombilder und bat um Hinweise.

Der Angriff auf den 56-Jährigen wurde am Nachmittag des 28. Oktober verübt. Gesucht werden zwei etwa 35-Jährige mit 1,80 Meter Körpergröße. Einer der beiden trug eine schwarze Haube, eine dunkle Sportjacke und helle Jeans, sein Komplize eine dunkle Hose und vermutlich einen Mantel. Berichte über verdächtige Wahrnehmungen wurden an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge (Tel.: 059133-3332) erbeten.