56-Jähriger trennte sich bei Arbeitsunfall in Tirol Fingerkuppe ab

Klemmte sich bei Kabine eines Krans ein

Ein 56-Jähriger hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Breitenbach in Tirol (Bezirk Kufstein) die Fingerkuppe seines linken Mittelfingers abgetrennt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit Instandsetzungsarbeiten an einem Baukran beschäftigt, als er sich an der Kabine seine linke Hand einklemmte.

Der Arbeiter war mit einem Hüftgurt und einer Absturzsicherung gesichert. Er konnte noch selbstständig vom Kran steigen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde der 56-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.