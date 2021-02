56-Jähriger wollte in OÖ jüngeren Bruder nach Alko-Unfall decken

Gab später Falschangaben zu - beide angezeigt

Ein 56-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) versucht, seinen 55-jährigen Bruder durch falsche Angaben gegenüber der Polizei nach einem Alkounfall zu decken. Dieser war an einer Kreuzung mit 1,3 Promille mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Nach dem Crash rief er seinen Verwandten an, der sich gegenüber der Polizei als Lenker ausgab. Später gestand er die Falschangaben. Das Brüderpaar wurde angezeigt, berichtete die Polizei.

Zwischenfälle mit betrunkenen Autofahrern gab es am Freitag in Oberösterreich noch mehrere: In Regau (Bezirk Vöcklabruck) prallten am Abend auf der sogenannten Himmelreichkreuzung die Wagen einer 21-Jährigen und eines 23-Jährigen gegeneinander. Die junge Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Der 23-Jährige hatte 0,68 Promille intus, wie die Polizei später feststellte.

Gleich vier Fahrzeuge waren in Leonding (Bezirk Linz-Land) bei einem Auffahr-Unfall unter Alkoholeinfluss beteiligt. Ein 32-Jähriger hatte einen anhaltenden Wagen übersehen und stieß mit seinem Auto gegen das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es noch zwei Pkw nach vorne. Zwei Menschen, eine 30-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und ein 30-Jähriger Linzer, wurden verletzt. Ein Alkotest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,32 Promille.

In Salzburg krachte ein 33-Jähriger aus dem Tennengau auf der Westautobahn (A1) bei der Ausfahrt Salzburg-West gegen einen Aufprallschutz. Der Lenker verweigerte den Alkotest, war aber laut Polizeibericht sichtlich betrunken. Er wies sich mit einem Führerschein aus, welcher von dem Mann einst als verloren gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, war ihm die echte Lenkberechtigung bereits entzogen worden. Den 33-Jährigen erwartet eine Reihe von Anzeigen.