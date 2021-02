57-Jähriger bestahl in Grazer Supermarkt ältere Frau - festgenommen

Kaufhausdetektiv stellte Übeltäter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest

Ein 57-Jähriger hat am Dienstagnachmittag einer älteren Frau in einem Supermarkt im Grazer Bezirk Jakomini die Geldbörse gestohlen und zu flüchten versucht. Der Kaufhausdetektiv stellte den sich heftig wehrenden Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Überprüfung der Identität wurde festgestellt, dass gegen den Slowaken ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.

Der Mann hatte kurz vor 13.45 Uhr der Seniorin ihr Portemonnaie entwendet. Als er die Flucht ergreifen wollte, hielt ihn der Detektiv an. Nach einer kurzen, heftigen Rangelei konnte er den 57-Jährigen fixieren. Der Dieb wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.