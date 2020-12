57-Jähriger bezog in Graz unberechtigt über Jahre Pflegegeld für Sohn

Nachwuchs war allerdings seit 2011 nicht mehr in Österreich wohnhaft

Ein Fall von Sozialleistungsbetrug ist zu den Weihnachtsfeiertagen in Graz bekannt geworden: Ein 57-Jähriger soll über mehrere Jahre hindurch unrechtmäßig Pflegegeld für seinen Sohn bezogen haben. Allerdings hielt sich der Filius seit 2011 nicht mehr in Österreich auf. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der Mann wird angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Gegen den 57 Jahre alten gebürtigen und in Graz wohnhaften Ägypter waren seit Mitte September umfangreiche Ermittlungen geführt worden. Der Mann war zwar geständig, ihm sei angeblich aber nicht klar gewesen, dass er das Geld unberechtigt bezogen habe.