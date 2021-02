Stürzte in Steilhang

Ein 57-jähriger Skifahrer hat sich Mittwochnachmittag im Skigebiet See (Bezirk Landeck) schwer verletzt. Der Mann fuhr auf einer schwarzen Piste, als er plötzlich im letzten Steilhang der Talabfahrt stürzte und die Piste bis zu den Auffangmatten abrutschte. Eine zufällig hinzukommende Ärztin setzte die Rettungskette in Gang. Der 57-Jährige wurde mit schweren Wirbelsäulenverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei am Freitag.