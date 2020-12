Ein 58 Jahre alter Kärntner aus dem Bezirk Wolfsberg hat rund 10.000 Euro an Anlagebetrüger im Internet verloren. Laut Polizei stieß er am Mittwoch online auf Aktien-Werbung, die eine hervorragende Rendite versprach. Der 58-Jährige registrierte sich, wurde telefonisch kontaktiert und überwies in mehreren Tranchen das Geld, weil er sich die versprochenen "Riesengewinne" erhoffte. Schließlich wurde er stutzig und begann selbst zu recherchieren, bevor er nun Anzeige erstattete.