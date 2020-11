Motorradfahrer erlag schweren Verletzungen im Krankenhaus

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist Montagfrüh nach einem Unfall in Hadersdorf am Kamp, einer Katastralgemeinde von Hadersdorf-Kammern (Bezirk Krems), im Universitätsklinikum St. Pölten gestorben. Der Biker aus Wien-Donaustadt erlag laut Landespolizeidirektion Niederösterreich schweren Verletzungen, die er sich am Donnerstag bei der Kollision mit dem Pkw eines 93-Jährigen an einer Kreuzung der B34 zugezogen hatte.