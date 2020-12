Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus

Ein 59-Jähriger hat sich am Samstagvormittag in seinem Wald in Thalgau (Bezirk Salzburg-Umgebung) bei Forstarbeiten verletzt. Der Mann wurde beim Fällen eines Baumes getroffen, berichtete die Salzburger Polizei. Sein 30-jähriger Sohn verständigte die Rettung. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.